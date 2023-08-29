民宅被揭種植罌粟製大煙膏

【本報綜合報道】內蒙古赤峰市公安上周四查處兩宗製造毒品案，兩名疑犯不僅在自家庭院種植罌粟，更在罌粟果實成熟後提取汁液，以晾曬及熬煮方式製成大煙膏。其中一名患糖尿病、心臟病的疑犯供稱，熬製大煙膏食用可改善身體乏力。另一人亦患有糖尿病，則聽說大煙膏可治病。

當局拘捕兩人 禁毒大隊在高姓疑犯及何姓疑犯家中檢獲毒品膏體，交由赤峰市公安局司法鑑定中心檢驗，證實含有可待因、嗎啡、蒂巴因、罌粟鹼等成分。警方依法扣押銷毀何姓疑犯家中查獲的34株罌粟原植物，扣押罌粟種子16.677克，毒品膏體15.407克。高姓疑犯家中種植的374株罌粟原植物，亦由警方依法扣押並銷毀，毒品膏體3.346克依法扣押。目前，案件正在進一步偵辦中。

罌粟是多種毒品如鴉片、海洛英的原植物，中國法律明文規定嚴禁種植。近年來，在對非法種植毒品原植物犯罪的高壓打擊下，同類案件逐漸減少，但非法種植罌粟的現象仍然存在。罌粟會對人體神經系統、消化系統造成損害，嚴重危害人體健康。