學位法草案：AI代寫論文撤證書

草案共7章40條，包括總則、學位管理體制、學位授予權的取得、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障與監督、附則。草案規定，在獲得學位過程中有下列其中一項情形，包括學位論文或者實踐成果存在抄襲、剽竊、偽造、數據造假、人工智能代寫等學術不端行為；盜用、冒用他人身份，頂替他人取得入學資格，或者以徇私舞弊等非法手段取得入學資格、畢業證書；在學習期間存在不應當授予學位的其他違法違規行為，可經學位評定委員會審議決定，由學位授予單位撤銷學位證書。

草案要求學士、碩士、博士學位獲得者需要達到相應學術水平或者專業水平，名譽博士學位獲得者需要在特定領域作出貢獻。草案要求學位授予單位在法定學位授予條件基礎上，制訂學位授予具體標準。申請學士學位由學位評定委員會組織審查，作出是否授予學位的決定。申請碩士、博士學位，在通過同行專家評閱、答辯等程序後，由學位評定委員會組織審核，作出是否授予學位的決定。草案還指如學位申請人對有關學位授予決定不服，可向學位授予單位申請覆核，不服覆核決定可向省級學位委員會提出申訴。