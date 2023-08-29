中美商貿部長 北京會談

同意交流出口管制資訊 美國商務部長雷蒙多周日晚上抵達北京展開訪華行程，翌日與中國商務部長王文濤會面；美國商務部指中美同意展開出口管制執法資訊交流。雷蒙多稱希望與華建立穩定的商貿關係，核心是定期溝通，雙方需要溝通來避免衝突。

美盼與中方建穩定商貿關係 雷蒙多周一至周二留在北京，之後轉往上海，消息人士指她考慮參觀上海迪士尼樂園。雷蒙多啟程赴華前向記者表示，此行目標是保護美國必須做的事情，盡可能推動美國能做的事，「我在中國時不會手下留情，但有意務實一點。」她透露，上周四曾經與總統拜登對話，對方的意思是加強與中國對話能緩和緊張關係；又指美國希望與中國建立一個穩定的商貿關係，核心是定期溝通，否則雙方無法避免衝突。

美大使探望斯維登 指情況差 雷蒙多沒有確認會否與中國建立半導體出口工作組，強調將表明美方不會在國家安全事務談判、讓步、妥協，拜登政府投資美國不等於想與中國經濟脫鈎。她出發前與商界領袖會面，稱在中國做生意和向中國出口面臨很多挑戰，中國不公平貿易行為傷害美國工人和公司，但亦希望促進中美旅遊業務，若中國旅遊業恢復到2019年的水平，將為美國經濟增加300億美元（約2,340億港元）收益及5萬個就業崗位。

另一方面，美國男子斯維登（Mark Swidan）早年在中國因製造及販賣毒品被捕，其後判處死緩。雷蒙多訪問中國前夕，美國駐中國大使伯恩斯獲准探視斯維登。

美國傳媒上周六報道，伯恩斯本月20日致電斯維登的母親凱瑟琳，透露探視獄中的斯維登。伯恩斯表示，將要求中國最高級別官員為事主提供體檢，讓他獲釋或監外執行。

惟伯恩斯承認，美國國務院不清楚中方的條件。他3天後再致電凱瑟琳，指事主威脅要自殺，因不想在監獄繼續待下去。凱瑟琳稱，伯恩斯探訪兒子令她感到不安，兒子的身體狀況又差了很多。她感到非常沮喪和失望，因為過去兩年來一直被告知美國和中國法院與中國政府討論要釋放斯維登。

斯維登來自美國德州，2012年前往中國採購地板等裝修材料時，在廣東省東莞市被捕及控以製造及販賣毒品，2019年判處死刑緩期兩年執行；江門市中級人民法院4月駁回上訴。斯維登囚禁在江門監獄，因環境惡劣而多次絕食抗議且自殺不遂。本報綜合報道