中國3艦穿越對馬海峽 入日本海

055型驅逐艦 無錫號

【本報綜合報道】中俄兩國海軍結束在太平洋的海上聯合巡航不久後，日本防衞省昨日通報，中國一艘驅逐艦、一艘護衞艦及一艘補給艦上周先後向北過航對馬海峽駛入日本海；俄羅斯兩艘驅逐艦及一艘輕型護衞艦亦同時通過該海峽前往海參崴。

日本防衞省統合幕僚監部表示，中國055型萬噸級驅逐艦無錫號、054A型護衞艦濰坊號、903A型綜合補給艦可可西里湖號，上周五至上周六分批穿越對馬海峽由東海北上日本海。與此同時，俄羅斯驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號與特里布茨海軍上將號、輕型護衞艦俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號，上周五亦穿越對馬海峽由東海前往日本海；這批俄方軍艦上月底與中方軍艦在太平洋展開海上聯合巡航。

俄3艦亦過航該海峽 俄羅斯海軍太平洋艦隊周日表示，參與海上聯合巡航的軍艦返抵海參崴。目前未知上述通過對馬海峽的中國軍艦為何前往日本海，是否與俄方軍艦訓練及演習，抑或環繞日本列島巡航，甚至再度駛往白令海、美國阿拉斯加州阿留申群島附近海域。