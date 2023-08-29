驅逐艦 護衞艦 台促美助升級

【本報綜合報道】中國大陸海軍造艦潮如火如荼之際，台灣海軍繼展開康定級護衞艦性能提升計劃後，現時更要求美國協助升級基隆級驅逐艦及成功級護衞艦，以解決兩型軍艦射控系統、聲納、防空武器，因原廠停產而無法更換損壞零件的問題。

解放軍054B型新一代護衞艦上周六下水，台灣傳媒昨日指這級軍艦採用隱形設計，具備反艦與反潛性能。惟台灣海軍面臨主戰艦艇老舊問題，美國又長年拒絕出售軍艦。負責台灣海峽戰備偵巡的台軍一級艦艇合共26艘，其中4艘美製基隆級驅逐艦服役46年至47年，6艘濟陽級護衞艦服役51年至59年。以美援技術自製的8艘成功級護衞艦已經服役20年至31年；兩艘購自美國的派里級護衞艦，艦齡亦有40年。6艘法國製康定級護衞艦，艦齡有26年至28年。

標準一型防空導彈早停產 知情台灣立委透露，成功級護衞艦配備的標準一型防空導彈早已停產，美方後勤系統亦關閉，現有數百枚導彈引擎交由中科院自行修復，但進度緩慢。各艦的魚叉反艦導彈必須送往美國維修，各種因素導致妥善率不佳。各型美製艦艇陸續出現射控系統、聲納損壞卻無法修理的窘境，台方只能透過剩餘物資管道，向美國申購退役購拆除的堪用零件，來維持派里級護衞艦妥善。

台灣海軍司令部上周六表示，海軍依整體防衞構想，審慎評估規劃武器裝備性能提升，以滿足作戰需求；各項裝備均依計劃執行維修保養，消失的原廠零件均有替代規劃，不影響戰備任務。