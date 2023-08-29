解放軍無人機 繞飛半個台灣

【本報綜合報道】解放軍再度派出飛機環繞台灣飛行，過去一天中國大陸11架次軍機及4艘次軍艦在台灣周邊海空域活動，其中6架次軍機越過海峽中線及其延伸線，進入台灣西南部、東南部、東北部空域。日本防衞省昨日通報，解放軍一架無人機當天以由北向南的方式飛越台灣東部外海，最後取道巴士海峽飛往中國大陸方向。

根據台灣國防部發布的示意圖，解放軍一架次BZK005無人機越過海峽中線後，進入台灣東北部空域並飛至宜蘭外海；兩架次殲10戰機及兩架次殲16戰機進入台灣西南部空域，一架次轟6K轟炸機經巴士海峽抵達台灣東南部空域。BZK005是解放軍一款大型無人機，續航能力可觀，可以執行通訊中繼、偵查、攻擊、測繪等任務；台灣軍方在宜蘭部署天弓三型防空導彈，BZK005無人機可能偵察台灣東部的防空部署。

屏東演習出動 500人 16重炮 日本防衞省統合幕僚監部表示，解放軍一架BZK005無人機從台灣北部東海海域上空往南方飛行，期間通過日本沖繩縣與那國島與台灣之間的空域。它一度在日本先島群島南方的菲律賓海海域上空盤旋，之後飛往西方的巴士海峽。綜合台方及日方提示的資料，這架解放軍BZK005無人機先後現身台灣北部、東部、東南部外海空域。

另外，台灣陸軍第8軍團在屏東枋山滿豐陣地舉行代號「天雷操演」的演習，出動逾500名官兵及16門重炮。受超強颱風「蘇拉」逼近影響，演習由兩天減至一天。