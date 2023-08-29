大陸警告勿讓台獨分子上台

【本報綜合報道】鴻海集團始創人郭台銘加入明年台灣總統選舉戰團，分析指在參選的民進黨賴清德支持度目前大幅領先之情況下，再多一位在野人士競選總統，令國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲更難追上，形同確認「保送賴清德」。中國大陸官媒引述消息人士警告，一旦出現「台獨」分子上台的後果，北京當局不會無動於衷。

曾力撐侯友宜 郭台銘違諾遭非議 台灣傳媒評論認為，郭台銘揚言要團結整合在野陣營，各方勢力卻各有盤算，但他忘記是自己「願賭不服輸」，才令國民黨無法平息內亂；如今猶如以「救世主」的身份稱整合藍白、更能夠代表主流民意，但事實是在民意調查排在柯文哲、侯友宜之後，評論指這不是整合而是吞併藍白。更甚者，國民黨決定徵召侯友宜參選時，郭台銘曾經表態全力支持對方，但他獨立參選是背棄承諾，誠信必定受選民質疑。

距離明年總統選舉不足半年，郭台銘此時宣布脫離國民黨自行參選，背後的計謀引起各種揣測。台灣傳媒指他不會判斷自己連署獨立參選有當選的可能，所以估計最大可能是尋求「侯下郭上」或「郭柯配」；惟侯友宜與柯文哲又不會等到郭台銘連署，才退選或成為對方副手。國民黨、民眾黨、郭台銘都各有自己的邏輯，任何一方在目前情況下肯定不會退讓，變相令選戰形成四腳櫈局面，最終令民進黨受惠。

除了台灣內部輿論外，對岸中國大陸的取態亦受關注。國務院台灣事務辦公室曾經把賴清德稱為不折不扣的「『台獨』工作者」，直言他只會為台灣帶來兵凶戰危。中國大陸官媒引述消息人士指，郭台銘向來支持兩岸和平發展及交流合作，但他堅持獨立參選只會令藍營無法團結、藍白合作無進展，變相保送「台獨」分子上台。