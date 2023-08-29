民進黨：國民黨家事 民眾黨：柯文哲佔優

【本報綜合報道】鴻海集團始創人郭台銘宣布以獨立身份參加明年台灣總統選舉，民進黨回應時稱「這是國民黨的家務事」，但針對「下架民進黨」的主張則反對造謠抹黑攻擊。民眾黨強調，參選的黨主席柯文哲，仍然是最具實力的在野參選人。

綠營被指漁人得利 外界認為郭台銘加入戰團，與國民黨、民進黨、民眾黨的代表競選總統，民進黨可謂「鷸蚌相爭，漁人得利」。民進黨發言人張志豪昨日表示，對郭台銘獨立參選沒有特別的評論，指只要符合資格條件，每位台灣民眾都可以參選，民進黨尊重他的決定；又呼籲各方陣營聚焦政策理性的思辯，指毫無事實根據的造謠抹黑攻擊、一味的政治口水批評、操弄戰爭恐懼威脅民眾，只會更加裂解社會，完全沒有必要。

另一方面，民眾黨發言人李頂立昨日回應時表示，尊重郭台銘參選決定，同時呼籲對方必須回應選民的質疑與期待。他說：「接下來郭台銘創辦人勢必還是要來說服選民。至於民眾黨、柯文哲主席這邊，他依舊還是目前民調最高、最具實力的在野參選人，也一直有非常穩定的支持力量，所以我們還是持續努力、盡力的整合。」