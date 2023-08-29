郭台銘參選台總統

獨立參選人 郭台銘

以獨立身份 國民黨：極度遺憾 鴻海集團始創人郭台銘昨日宣布，連署獨立參加明年台灣總統選舉，聲稱是為了促成在野藍（國民黨）白（民眾黨）陣營整合，自己扮演主導改變的角色，以免便宜民進黨參選人兼副總統賴清德。惟國民黨已經徵召新北市市長侯友宜參選，該黨對郭台銘的決定表示極度遺憾，並禁止黨員為對方站台動員拉票。

稱可促成藍白陣營整合 國民黨徵召侯友宜後，郭台銘曾經表態支持對方，但本月初從美國回台後，密集走訪全台各地造勢，引發外界對其獨立參選總統的猜測。他昨日召開「主流民意大聯盟」記者會，正式宣布連署獨立參選（即非經政黨推薦），但未有公布副手人選。對於被指違反向國民黨與侯友宜的承諾，他指目前主流民意是下架民進黨，但藍白兩黨參選人支持度低迷、不見整合迹象，於是自行推動在野整合才能夠勝出選舉。

揚言令台20年內超越星 郭台銘聲稱全面展開連署取得參選資格，目的是代表主流民意；又指出相比其他參選人，自己是唯一具備經營能力、擁有近50年實務經驗的企業家，揚言「放眼台灣政壇捨我其誰」。

他提到台灣經濟狀況急速衰退，自己懂得財經及擁有經營能力，保證令台灣由明年起，會計年度的經濟增長率超過一倍；更表示假如給他4年時間，會讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均國內生產總值最高的「亞洲首富」。

對於兩岸局勢及中美關係的兵凶戰危，郭台銘指台灣絕對不能成為烏克蘭，不但保證為台灣海峽帶來未來50年的和平，更稱願意犧牲個人財產、鴻海集團在中國大陸的資產，換取北京不攻打台灣。他又強調當選後構建完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府，揚言今次一定要下架貪腐無能的民進黨，讓台灣未來重新走回正軌。

藍營禁止黨員為郭站台 國民黨回應時表示，將堅定步伐、團結一致完成政黨輪替的目標，並相信郭台銘會信守當初「盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，呼籲對方「歸隊」支持侯友宜。國民黨同時提到，郭台銘已經公布獨立參選意向，黨員公開為他助選的舉動將違反黨員行為規範，強調黨紀沒有模糊空間，黨員違紀問題將交由權責單位嚴肅處理。

郭台銘參選的最受影響者是侯友宜，他昨日出席公開活動回應時表示，參選經過全代會通過，自己接受任務就不會改變態度，保持初衷肩負責任勇往直前；被問及會否認為郭台銘今次「以戰逼和」，他未有直接回應。至於目前大熱人選賴清德，同日亦出席公開活動，承諾構建一個更幸福的台灣，但對郭台銘參選一事笑而不答。

根據台灣傳媒本月15日至19日實施的民意調查，假如只有賴清德、柯文哲、侯友宜競選，賴的支持度首次突破四成達到40.99%，其次是柯的25.80%、侯的22.79%；當選民被問及四方交戰的局面、郭台銘加入戰團時，各人支持度為賴的40.56%、柯的23.13%、侯的22.16%、郭的8.96%；賴清德在上述兩個情況的支持度均超過四成。

台灣總統選舉投票日是明年1月13日，下月12日發布總統選舉公告，翌日至同月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，同月19日至11月2日受理連署書，11月14日前公布總統、副總統選舉連署結果。決定連署門檻為最近一次立委選舉的選舉人總數1.5%，這意味郭台銘需要取得289,667份合格連署書才可以登記參選總統。本報綜合報道

獨立參選人 郭台銘 民眾黨參選人 柯文哲 民進黨參選人 賴清德 國民黨參選人 侯友宜