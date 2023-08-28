中國陝西省西安理工大學近日舉辦迎新活動，7名藝術與設計學院學生設計名為「藝果果」的吉祥物人偶，並由同學穿上人偶服與一眾新生互動。學生們還以藝果果為主題，製成環保布袋、訂製徽章等禮物贈予新生，希望對方能更好地融入大學生活。有新生指看到藝果果人偶揮手，覺得很可愛。