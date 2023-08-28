婦人模仿米芝蓮 介紹女兒午膳

【本報綜合報道】美國佛羅里達州聖奧古斯丁一名女子數年來一直為女兒準備午餐飯盒，並拍下過程上傳至互聯網。受其喜愛的烹飪節目及美食文化啟發，她最近決定假裝成米芝蓮餐廳大廚介紹食材的方式，幽默地描述為女兒準備的「華麗」午餐。

參考烹飪節目述說風格 31歲的文科夫（Kelsey Venkov）希望能一改往日為6歲女兒肯西（Kensie）準備飯盒時拍片的述說風格，遂參考米芝蓮餐廳及其他烹飪節目中廚師介紹食材方式。影片可見，她逐一介紹肯西的午膳餐點，包括由「2023年招牌紅葡萄酒」果醬及「陳年精美的花生忌廉」花生醬製成的骨頭形狀三文治，以及被描述為「香草忌廉朱古力威化餅」的奧利奧餅乾等。她笑稱午膳最終獲「顧客」肯西好評，取得首顆米芝蓮星星。

文科夫表示，她享受製作午餐創意影片的樂趣，認為是珍貴的回憶，又指肯西一直很喜歡她準備的午餐，甚至現在每天請求她製作骨頭形狀的三文治。為防止對方吃膩，她計劃未來會製作其他點心。