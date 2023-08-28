人造太陽新技術 助研能源

【本報綜合報道】內媒昨天引述中國核工業集團消息指，新一代人造太陽「中國環流三號」取得重大科研進展，首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行。可控核聚變作為面向國家重大需求的前沿顛覆性技術，有資源豐富、環境友好、固有安全等優勢，對中國經濟社會發展、國防工業建設具重要戰略意義。

實現先進運行模式

業內人士表示，為實現聚變能源，需提升等離子體綜合參數至聚變點火條件。磁約束核聚變中的高約束模式（H模）是典型的先進運行模式，被選為正建造的國際熱核聚變試驗堆的標準運行模式，能提升等離子體整體約束性能，以及未來聚變堆的經濟性。報道指，上述進展標誌中國磁約束核聚變裝置運行水平邁入國際前列，是重要里程碑。