古堡故事觸動心弦 英女修繕打造景點

英國蘇格蘭薩瑟蘭卡比斯代爾城堡因日久失修及幽靈傳說等原因，被掛牌出售3次，倫敦一名女子最終於去年買下城堡，並在過去1年間重新整修城堡，計劃未來開放部分區域作博物館，並促進當地旅遊和就業。

城堡主人凱恩（Samantha Kane）憶述去年剛到訪卡比斯代爾城堡時，認為它外觀宏偉且氣氛良好，卻對日久失修的城堡內部感到遺憾，稱當時所有房間都滲水，幾乎淪為廢墟。她了解到城堡的背景及故事後產生濃厚興趣，更認為必須有後人保存該座具有標誌性的建築物，故毅然決定買下城堡。

曾獲稱「惡意之城」 卡比斯代爾城堡建於1905至1917年間，是薩瑟蘭公爵的家人按遺囑、為其第二任妻子卡羅琳（Mary Caroline）而建。原來兩人的婚姻當時不被公爵家人承認，公爵1892年逝世後，其家人曾不願遵循遺囑，但最終把一筆錢交予卡羅琳興建城堡。卡羅琳為報復公爵的家人，特地選址在家族領地附近一處山丘興建城堡，甚至故意不在城堡鐘樓面向家族領地一面設時鐘，拒絕為家族報時，故城堡亦獲稱為「惡意之城」。

凱恩形容卡羅琳的故事觸動了其心弦，稱當時的女性無太多權力，正如自己生活中亦面臨歧視，這促使她盡最大努力取得成功和證明其強大的一面。除開放旨在講述城堡故事的博物館外，她還計劃建造一座釀酒廠和12個生態旅遊小屋，促進當地旅遊和就業。本報綜合報道