商店射殺3黑人 佛州槍手自戕亡

槍繪納粹黨徽 稱痛恨非裔 美國佛羅里達州杰克遜維爾上周六下午發生槍擊案，一名白人男子在一間連鎖商店內開槍射殺3名黑人，其後自轟身亡。警方相信襲擊是出於種族仇恨，暫時無資料顯示疑兇屬於任何組織；聯邦調查局（FBI）循種族主義仇恨犯罪方向調查。

案發當日下午接近2時，現場是一個以黑人為主的社區。槍手身穿戰術背心駕車到現場，走進「一元通」（Dollar General）商店後使用一支手槍和一支AR-15半自動步槍，射殺兩名男子及一名女子，並將自己反鎖在商店內。位於商店附近的愛德華‧沃特斯大學保安人員曾在學校圖書館附近看到槍手，並要求他表明身份不果，尚不清楚他最初是否計劃襲擊學校。

經調查，槍手年約20歲，在杰克遜維爾附近的克萊縣與父母居住，作案槍枝中至少其中一把槍上繪有納粹黨徽塗鴉。他曾牽涉一宗2016年發生的家庭暴力事件，並被非自願送入精神病院接受檢查，曾多次表達對非裔人士的仇恨。在襲擊發生前，他向聯邦執法官員和至少一家傳媒發送種族仇恨宣言，並向自己父親發送短訊，讓對方檢查電腦查看相關宣言。

杰克遜維爾市警長沃特斯（TK Waters）形容這是杰克遜維爾歷史上黑暗的一天，這個社區沒有仇恨的容身之地，對槍手的個人意識形態嗤之以鼻。他表示調查將繼續進行，FBI正在提供協助。佛羅里達州州長德桑蒂斯向受害者及其家人表示哀悼，他指槍手根據種族來針對人們是完全不能接受，而槍手最後選擇自殺逃避責任是懦夫的行為。

逾400槍擊案 7月發生 非牟利調查機構「槍枝暴力檔案庫」數據顯示，今年來全美最少發生470宗涉及4人或以上受害者死亡的大規模槍擊案，而單單在7月就有超過400宗大規模槍擊案，屬2013年以來最差紀錄。本報綜合報道