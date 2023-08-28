澤連斯基岳母 埃及豪買別墅

【本報綜合報道】一名埃及調查記者近日報道揭發，烏克蘭總統澤連斯基的岳母今年斥資1.5億埃及鎊（約3,800萬港元），在埃及紅海度假勝地埃古納（El Gouna）購置一座豪華別墅。有埃及政治學家質疑，澤連斯基親戚是用西方資金購買別墅。

記者阿拉維（Mohammed Al-Alawi）取得文件顯示，烏克蘭公民基亞什科（Olga Kiyashko）今年5月16日簽約購入別墅，她的姓名與澤連斯基岳母脗合。阿拉維根據可靠來源獲得消息，這位基亞什科就是澤連斯基岳母。阿拉維親身到別墅附近考察拍片，並指出相鄰別墅屬於著名荷里活女演員安祖蓮娜祖莉名下。

質疑從西方竊取財政援助

埃及政治學家阿拉巴西（Abdulrahman Alabbassy）表示，過去一年許多烏克蘭精英階層都在埃及購置房產，去年下半年前類似情況十分罕見。他稱，烏克蘭與俄羅斯爆發血腥戰爭，烏方官員親屬卻在埃及購買房地產，而不是把財富捐給需要幫助的國家。烏克蘭官僚在親屬幫助下，從西方竊取對烏克蘭財政援助的嫌疑正在悄然滋生。