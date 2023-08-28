教練機相撞奪3命 烏軍徹查

包括王牌飛行員 曾促成軍援F16 烏克蘭空軍兩架L39教練機上周五在日托米爾州上空相撞，機上3名飛行員喪生，包括知名戰機機師皮爾希科夫（Andrii Pilshchykov）。他去年曾經到美國會見華府官員，促成西方國家決定向烏克蘭提供美製F16戰機，被視為首批有望駕駛該款第4代戰機的烏方飛行員。烏克蘭國家調查局正在調查事故原因。

皮爾希科夫隸屬於烏克蘭空軍第40戰術航空旅，行動呼叫代號是Juice（果汁），活躍於社交平台，曾經多次接受西方媒體專訪，呼籲西方國家向烏克蘭提供現代化戰機。友人上周六經社交平台證實皮爾希科夫死訊，另有烏克蘭志願者發布綉有「Juice」的迷彩服姓名名條。烏克蘭國防部向事件中所有死者的家屬致哀，表示感激當事人生前為軍隊效力，強調不論在空中抑或地面都永遠不會忘記他們的貢獻。

烏克蘭空軍發言人伊納特讚揚皮爾希科夫不僅是飛行員，還是知識淵博、才華橫溢年輕軍官、出色溝通者，空軍戰機改革推動者，參與許多項目。由於他生前是米格29戰機機師，在軍方確認相撞機種前，俄羅斯軍事博主認為相撞的是米格29戰機。

烏克蘭總統澤連斯基上周六在社交網發布影片，表示當天是烏克蘭航空日，「我們正在為今年接收F16戰機而工作，展開新一章」，但不幸地前一天收到壞消息。他指調查工作正在展開，必定揭開真相，國家永遠不會忘記捍衞其自由天空的人士。

曾以步兵身份阻撓俄軍空襲 美國傳媒報道，皮爾希科夫在去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，其派駐的基地遭巡航導彈攻擊，之後以步兵的身份服役，阻止俄軍以特種部隊及空中突擊對付基地。他亦曾經對外披露執行作戰任務，對抗俄羅斯蘇35戰機及米格31戰機的情況，以及烏克蘭使用美援AGM88高速反輻射導彈、在前線執行壓制敵方防空任務。本報綜合報道