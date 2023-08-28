俄諜船抵近 日海空監視

【本報綜合報道】俄羅斯軍艦近期在日本周邊海域的活動頻繁，日本防衞省統合幕僚監部上周五通報，俄羅斯一艘間諜船疑似對日本太平洋沿岸地區實施抵近情報收集行動，從本州東北部海域持續航向南方至本州中部海域，但未知其機動及目標。

涉事俄羅斯間諜船是情報收集船庫里里號，根據日本防衞省統合幕僚監部的資料，該船本月19日由西向東航行，穿越分隔北海道與本州的津輕海峽，從日本海抵達太平洋日本沿岸海域。上周日，日本海上自衞隊在青森縣尻屋崎東南方約80公里海域，發現庫里里號航向西南方，上周五抵達本州關東地方東南部房總半島對開海域。

曾駛近福島 疑探測核污水 日本海上自衞隊從海空兩路應對庫里里號，派出艦艇及飛機對它實施警戒監視及情報收集。值得一提的是，位於福島縣沿海的福島第一核電站上周四開始排放核污水，日本防衞省統合幕僚監部提供的行動概要地圖顯示，庫里里號曾經途經福島縣對開海域，因此外界猜測這艘情報收集船的行動目標，是否也包括福島第一核電站。