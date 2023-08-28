伊朗續供應無人機 俄副外長稱加強軍事合作

里亞布科夫

【本報綜合報道】面對美國這個共同敵人，俄羅斯與伊朗過去一年加強軍事合作，包括德黑蘭提供自殺式無人機，讓莫斯科用於烏克蘭戰場，引起美方關注。俄羅斯副外交部長里亞布科夫上周六強調，俄伊兩國軍事合作不會屈服於地緣政治壓力。

俄羅斯傳媒上周六報道，里亞布科夫談到與伊朗的軍事關係時表示：「沒有變化，與伊朗的合作將會繼續。我們是獨立國家，不會屈服於美國及其附庸國。」伊朗傳媒同日報道，伊朗國防部發言人回應出口無人機時表示，與俄羅斯在內其他國家的無人機交易沒有取消，更稱數個「西方及歐洲國家」對採購伊朗無人機感到興趣。

傳伊助俄設無人機生產線 伊朗製自殺式無人機是俄羅斯空襲烏克蘭的主要武器，伊朗官方至今只是承認在俄烏戰爭去年2月爆發前向俄方提供無人機；俄羅斯則否認在烏克蘭戰場使用伊朗製無人機。美國傳媒日前引述外洩文件報道，伊朗正在協助俄羅斯在國內工廠興建生產線，目標是兩年後累計製造6,000架原產地是伊朗的見證者136型自殺式無人機。