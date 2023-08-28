震懾伊朗轉趨強硬 美運輸機可射巡航導彈

續中東增兵 添戰力靈活性 美國持續增兵中東地區威懾伊朗之際，美國空軍上周六公布，日前在卡塔爾展示為運輸機裝載巡航導彈的能力，這意味必要時利用這些臨時「轟炸機」，以空投方式發射大量巡航導彈大規模空襲伊朗。分析指美國面對印太、歐洲、中東三大地區的威脅及挑戰，這種新式作戰手段可以減少對轟炸機的部署需求。

美國空軍中央司令部表示，這場能力展示活動本月6日在卡塔爾烏代德空軍基地舉行，空軍人員為空軍特種作戰司令部操作的MC130J運輸機，裝載、卸載、前沿武裝、武裝AGM158聯合空對地距外導彈。這款配備常規彈頭的空射巡航導彈採用匿蹤設計，可以在敵方防區外發動空對地攻擊；MC130J運輸機專門運送特種作戰部隊，具備深入敵後作戰的能力，亦可以為特種作戰部隊的直升機及傾轉旋翼機空中加油。

可攜匿蹤巡航導彈遠距空襲 今次能力展示活動測試「快速龍」（Rapid Dragon）托盤化彈藥系統，它可以利用中型及大型運輸機的標準空投程序，從空中部署長程巡航導彈，讓美方部隊擁有一個靈活性的快速回應選項。

巡航導彈首先裝載在鋼製貨架，之後「連彈帶架」送上運輸機；當運輸機飛至指定空域時實施投放，貨架其後打開降落傘減慢下降速度，導彈隨即脫離貨架並引擎點火飛向目標，令運輸機具備精準長程空對地打擊能力。

美國空軍中央司令部強調，美國軍方及其聯盟夥伴隨時回應中東地區任何侵略行為，美方的地區夥伴合作關係及承諾，旨在保護及捍衞邁向一個安全及穩定的中東地區之目標。烏代德空軍基地位於卡塔爾首都多哈西南方，是美國中央司令部及美國空軍中央司令部的前沿總部所在地，同時是美國在中東地區規模最大的軍事基地。

值得留意的是，美國空軍兩架B1B超音速轟炸機今年6月8日在中央司令部責任區執行轟炸機特遣隊任務，期間發射一枚實彈AGM158聯合空對地距外導彈。此外，美國空軍特種作戰司令部去年11月9日派出MC130J運輸機，首次在歐洲司令部責任區實彈測試「快速龍」托盤化彈藥系統，在挪威空域投放AGM158聯合空對地距外導彈。

快速龍載彈系統發揮轟炸機功能 美國目前的戰略重心是印太及歐洲兩大地區，前者應對中國及北韓，後者聚焦俄烏戰爭，但不能夠忽視持續存在的伊朗威脅。「快速龍」托盤化彈藥系統令美國空軍可以把數量不多但需求甚大的轟炸機，集中部署在印太及歐洲兩條戰線；運輸機數量龐大、毋須改裝亦可以發射巡航導彈，它們可以在中東地區發揮轟炸機的功能。本報綜合報道

美國空軍MC130J在挪威空域投放「快速龍」托盤化彈藥系統。 美國MC130J運輸機基本規格 美國AGM158聯合空對地距外導彈基本規格