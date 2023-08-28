作品遭盜用獲獎 攝影師索賠

【本報綜合報道】內地一名攝影師近日發現，自己拍攝的照片被人盜用並經後期處理後，參加了廣東省深圳市手機天文攝影大賽，更拿到自然單元的一等獎。內媒昨日報道，大賽組織方收到異議後，已撤銷相關榮譽及獎項，投稿者亦表示自願退出並放棄相關評獎權利。

主辦方撤獎 侵權者未賠償 視覺中國500px攝影師、星球研究所合作攝影師胡文迪表示，獲獎的照片是他上月9日晚在深圳天文台拍攝，當天下午3時和朋友出發，一直拍到翌日凌晨2時，照片中可見深圳天文台和銀河同框的美景。從拍攝到修圖他花了約4天，之後只在自己的攝影群和朋友圈發布，沒報名參加任何比賽。

胡文迪本月18日從朋友處獲悉，上述照片獲得深圳市手機天文攝影大賽自然單元的一等獎，但作者署名是林×恭，獲獎理由顯示為「作品完美契合了這次攝影大賽的主題」、「體現了現在西湧暗夜社區比較好的光環境」等。胡透露，已與組織方達成賠償和解協議，但與侵權者尚未達成和解，他將維權到底。