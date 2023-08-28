杭州亞運禁航拍機 19人罰款

【本報綜合報道】第19屆杭州亞運會將於下月23日在浙江杭州舉行，杭州市政府發布通知，要求在亞運會籌備舉辦期間禁飛「低慢小」航空器等。杭州市公安局上城分局、濱江公安、蕭山公安按要求在管控區域內，全天候開展無人機預警、反制、查控工作，依法嚴格查處違規升空無人機。自本月8日至上周四，3地公安機關依法處罰「黑飛」違規人員19人。

蕭山分局警方於本月15日查獲一宗違規案件，王×在禁飛區域私自用航拍對工地進行拍攝，被警方行政處罰。王×聲稱自己雖事先知道有相關的臨時管控通告，但並未重視。濱江分局警員於本月11日發現一架無人機在禁飛區域內飛行，並將涉嫌違規飛行的陳×帶走調查。

另外，陳×聲稱自己來杭州旅遊，想通過無人機記錄錢塘江對岸城市陽台的燈光秀；因此被罰款1,000元人民幣（約1,087港元）。

全市實施禁飛臨時措施 目前距離杭州亞運會還有不到一個月的時間，杭州市政府將於下月1日凌晨零時起，在全市區域內實施禁飛臨時管控措施。杭州警方提醒民眾不得在管控區域和時段內施放無人機等「低慢小」航空器和空飄物，否則將被追究法律責任。