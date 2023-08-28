颱風蘇拉逼近兩岸 鄭州列車停運

據中國鐵路鄭州局集團通報，昨停運的包括重慶北到哈爾濱西、重慶西到北京西、北京西往返漢中等多班列車，今日也有天津到成都、宜昌東到北京西等的列車停運，其後兩日則分別有南寧到北京西和北京西到南寧的車次暫停。鐵路部門將密切關注暴雨情況，適時採取停運、加開、恢復開行等措施，已購買停運列車車票的旅客可於票面乘車日期起30日內辦理退票。