颱風蘇拉逼近兩岸 鄭州列車停運
【本報綜合報道】颱風「蘇拉」昨日凌晨升級為超強颱風，專家指可能在周四登陸台灣，兩岸均加強戒備。大陸中央氣象台昨日繼續發布暴雨黃色預警，受到華南、華中新一輪暴雨影響，中國鐵路鄭州局集團宣布，周日至周三多班途經河南鄭州的客運列車按照計劃停運，以確保運行安全。
據中國鐵路鄭州局集團通報，昨停運的包括重慶北到哈爾濱西、重慶西到北京西、北京西往返漢中等多班列車，今日也有天津到成都、宜昌東到北京西等的列車停運，其後兩日則分別有南寧到北京西和北京西到南寧的車次暫停。鐵路部門將密切關注暴雨情況，適時採取停運、加開、恢復開行等措施，已購買停運列車車票的旅客可於票面乘車日期起30日內辦理退票。
台專家指威脅大
「蘇拉」未來一至兩日將於呂宋以東海域徘徊，國家防總辦公室、應急管理部上周六組織防汛專題視像會商調度，與多方研判強降雨和颱風發展趨勢，在河南、安徽、江蘇等省份部署重點地區防汛防颱風工作。台灣專家指出，「蘇拉」明日轉向西北並向台灣逼近，周四凌晨料到台灣南端，強度達巔峰，無論登不登陸威脅也一樣大。
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