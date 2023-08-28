24電騙犯 緬甸押返華

打擊賭詐集團 4國聯合行動 中國、泰國、緬甸及老撾警方本月中聯合啟動專項合作行動，旨在打擊賭詐、人口販運、綁架及非法拘禁等罪案。中國駐緬甸大使館前天公布，再多5名電訊詐騙疑犯在仰光國際機場由緬甸警方移交中國警方工作組，已被押解回國。截至前天為止，已連續4天共有24名電騙疑犯被押解返華。

中國駐緬甸大使館發文形容，此次行動彰顯中方與緬甸等相關方聯合打擊詐賭犯罪堅定立場，各方將以更緊密合作、更主動攻勢、更專業行動，嚴厲打擊有關區域詐賭犯罪。資料顯示，6名在緬甸電騙疑犯上周三被分成兩批送返中國，其中一人是賭詐集團夥骨幹頭目，屬重點打擊電騙犯罪對象。

殺豬盤騙徒 虛假身份詐騙 本月24日，緬甸警方在仰光國際機場向華移交另外5名電騙疑犯。根據通報，他們涉嫌在緬甸苗瓦迪透過「殺豬盤」，即騙徒通過虛假身份騙取他人財產手段，誘騙受害人經虛假網絡投資平台投資。相隔一天，再多8名苗瓦迪電騙疑犯被移交中國警方工作組。

其中一名早年成功從緬甸果敢老街逃脫返回中國的男子日前接受內媒訪問時稱，老街城區以中國人為主，也有越南人、泰國人及老撾人，唯一生存方法就是幫助犯罪團夥賺錢。他另透露，當地頭目大致可分成逃犯及傳銷分子等。

江西電騙案 主犯囚15年 此外，江西高院同日發布打擊治理電訊網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例，其中一個以被告謝×浩等人為首犯罪團夥長期盤據緬北，糾集多人實施跨國行騙，判囚15年。

湖北武漢日前另通報，當地警方近日追查一宗涉額47.6萬元人民幣（約51.4萬港元）電騙案時，輾轉在山西、福建、雲南多地擊破多個洗錢環節，搗毀一個境內為電騙犯罪洗錢產業鏈，依法刑拘8人，其中組織者蘇×曾在緬北洗錢公司工作兩年，返回國內後「自立門戶」重操故業。本報綜合報道