開學費煞思量搞儀式感 家長網上控訴

【本報綜合報道】內地有網民近日在社交平台發文批評，近年來全國各地區不少大中小學校以及幼兒園，在每個學期開學時費盡心思搞儀式感，通常是在班級教室用氣球、綵帶、拉花等用品裝飾，再搭配一些小零食布置，導致孩子開學第一天來到教室心思都不在學習上，更別說談論新學期新目標，加上裝飾用品用完一次就丟棄，浪費錢又污染環境，呼籲整治「開學儀式感」亂象，引發大批網民贊同。

張女士（化名）在某社交平台以「孩子她媽，是時候出手了」為題，介紹自己對開學儀式感的看法。她呼籲不要讓老師和家長們再被所謂的儀式感綁架，要讓老師回到正常的教書育人工作中，並指自己已向相關部門投訴。有家長對此認同，指自己孩子所在班級除了新學期開學，像兒童節、國慶節、元旦節等節日，老師也會組織家委會成員和孩子裝扮教室，如果不參與，感覺就被「比下去」。

嘆令學生偏離學習 某民辦學校班主任認為，過於重視所謂的儀式感，會讓老師和家長都感到很累，但像新生入學、兒童節等情況，完全不搞慶祝儀式也不妥。重大節日可以搞，但不要太誇張。