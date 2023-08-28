冬運中心主任受查 疑涉奧運備戰資金

【本報綜合報道】國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠，因涉嚴重違紀違法，上周六被通報受查。內媒報道稱，有消息稱或涉及北京冬奧會，可能與中國賽艇協會、中國皮划艇協會前主席劉愛杰案有關。另有知情人士表示，倪會忠本月初或已被帶走調查。

或與賽艇會案有關 報道指，為備戰北京冬奧會，體育總局投入巨大資源，而倪會忠當時擔任冬奧會中國體育代表團秘書長，是備戰階段的重要人物。倪會忠等人受查顯示，體育領域正針對奧運備戰資金運用展開反腐。有多名業內人士認為，倪會忠案可能與4月受查的中國賽艇協會前主席劉愛杰案有關，兩案均由河南省監察委員會負責辦理。

另有知情人士表示，倪會忠本月初已不在北京，原以為出國考察，可能當時已被帶到河南受查。公開資料顯示，劉愛杰曾擔任國家體育總局備戰辦主任、競技體育司副司長等職務，在今年4月被帶走調查。一度有消息指，劉愛杰妻子、負責賽艇隊教練管理工作的張秀雲也一同被帶走調查。