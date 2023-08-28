解放軍首艘054B護衞艦下水

【本報綜合報道】中國持續建造軍艦擴大海軍戰力，並且維持在數量上對美國的優勢。解放軍首艘054B型新一代護衞艦上周六晚上在滬東中華船廠下水，預計該級艦艇將逐步取代現役054A型護衞艦，成為主力水面作戰部隊，包括航空母艦編隊成員。

配備100毫米新型主艦炮 根據內地網民周日在微博發布的照片，054B型護衞艦的外形設計相信參考055型萬噸級驅逐艦及052D型驅逐艦。它其中一個特點是配備100毫米新型主艦炮，而不是054A型護衞艦的76毫米艦炮，另一特點是使用雙面旋轉式主動電子掃描陣列雷達。

外界估計，054B型護衞艦長147米、寬18米，排水量約6,000噸，比054A型護衞艦重約2,000噸，被視為全面重新設計的軍艦。艦載武器方面，垂直發射系統單元數量相信不變維持32個，搭載防空導彈、反潛火箭，並有兩個4聯裝反艦導彈發射器。

中國目前大規模建造052D型驅逐艦及054A型護衞艦，隨着新一代護衞艦面世，解放軍將由054A型護衞艦過渡至054B型護衞艦，料新艦反潛作戰能力進一步提升。