奶茶店變小學生功課廊

開學日是不少學生噩夢，特別是暑期作業仍未完成。河南省鄭州市有網民近日拍到，當地多名小學生相約在一間奶茶店內埋頭苦幹，低頭疾速做功課，整個店舖瞬間充滿學習氛圍。其中一名小學生稱，由於店內有免費冷氣，還能在休息時看動畫片，因此相約其他尚未做完暑期作業同學前去，爭取不用熬夜趕功課。