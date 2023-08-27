4570米躍下 勇敢之最 跳傘員戰勝恐懼

挑戰極限運動並非人人做到，需具備強大信念及意志力才可克服恐懼。美國傳媒上周五報道，西班牙一名空中跳傘員近日從逾4,570米高空一躍而下，更拍下並上載整個跳傘過程上網。他形容此次經歷是其印象最深刻一次，驚艷視覺效果獲不少網民讚賞。

起跳至着陸 歷時15分鐘 此次已是菲納特特勒帕（Eric Finat Trepat）第43次空中跳傘，他上月乘坐飛機前往加泰羅尼亞希羅納上空，之後一躍而下，成功一口氣拍下如何穿越雲層、拉開降落傘緩慢降落地面及俯視城市一幕，整個過程持續15分鐘。他形容此次跳傘是迄今為止最好經歷，當觸碰雲朵時，彷彿到達一個截然不同氣候環境，如同置身濃霧中無法看清東西，有種迷失感覺。

菲納特特勒帕承認跳傘前數天一度感到恐懼，卻沒有影響行動，反因處於死亡邊緣感覺而令到自己變得更加堅強。他鼓勵其他希望嘗試類似活動人士不要害怕踏出第一步，勇敢嘗試及享受跳傘樂趣，未來計劃前往更多國家體驗，從高空觀賞各地不同景色。本報綜合報道