南韓集體自殺疑案 4壯男伏屍民宿

【本報綜合報道】南韓京畿道城南市盆唐區一間民宿內昨日有4名男子伏屍在內，警方懷疑他們一同自殺。

一眾死者年齡介乎30多歲至40多歲，彼此沒有血緣關係。他們上周五入住民宿，直至翌日中午被人發現。警方調查發現現場無犯罪痕迹，正調查一眾死者詳細死因。