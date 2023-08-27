兩岸國際

南韓集體自殺疑案 4壯男伏屍民宿

【本報綜合報道】南韓京畿道城南市盆唐區一間民宿內昨日有4名男子伏屍在內，警方懷疑他們一同自殺。
一眾死者年齡介乎30多歲至40多歲，彼此沒有血緣關係。他們上周五入住民宿，直至翌日中午被人發現。警方調查發現現場無犯罪痕迹，正調查一眾死者詳細死因。
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