中國5件流失文物藝術品 瑞士歸還

刑事案中查獲 中國大使接收

此次返還的文物藝術品包括4件陶瓷器及一枚錢幣，具有一定的歷史和藝術價值，由瑞士聯邦文化總局文化遺產移交中心分別在瑞士巴塞爾州、提契諾州的4起刑事案件中查獲並沒收。2022年12月以來，中國國家文物局與中國駐瑞士大使館密切合作，在瑞方職能部門配合下成功促成此次文物返還。王世廷在致詞中表示，本次文物返還充分體現了中瑞兩國在文化遺產保護方面加強合作的共同意願，對增進兩國人民之間的相互了解與友誼發揮了積極作用，也對在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作具有示範意義。