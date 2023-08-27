大英博物館長失職請辭

認忽視收藏家警告 未徹查大批藏品失蹤 英國倫敦大英博物館大量藏品失蹤事件繼續發酵，館長費卓爾（Hartwig Fischer）前天發聲明承認多年來忽視警告，為此提交請辭，獲館方董事會接納。主席歐思邦（George Osborne）翌日受訪時稱，部分失蹤文物已被尋回。

丹麥藝術品收藏家格拉德爾日前受訪時稱，他由2014年起在美國拍賣及購物網站eBay，從另一名賣家手中購買多件物品，直至近年開始懷疑對方出售來自大英博物館藏品，遂於2021年聯絡館方，卻得不到重視。他稱部分價值逾萬英鎊文物，其網上售價僅為數十英鎊。

董事會接納請辭 面對格拉德爾指控，費卓爾前天提到自己過去數天曾回顧藏品失蹤事件及檢視調查有關調查，承認館方2021年沒有作出應有全面回應，責任須由館長、即他自己承擔。他同時承認上周再一次誤判格拉德爾評論，為此表達真誠遺憾，收回有關言論。

此外，費卓爾稱已向董事會主席歐思邦提出請辭，只會董事會公布臨時領導層安排就會下台，暫時繼續留任。他形容大英博物館目前面臨問題非常嚴重，不過相信它能夠渡過難關，再變得更加強大。最後，他對自己過去7年與一些傑出且敬業公務員一起工作感到榮幸，同時讚揚大英博物館是一個了不起機構，「能夠領導它是我一生榮幸」。資料顯示，費卓爾是德國藝術歷史學家，自2016年起出任館長，原定明年卸任。

已尋回部分失物 在同一聲明，歐思邦稱大英博物館董事會已接納費卓爾請辭，又指從來沒有人懷疑對方為人、工作態度及熱愛博物館之情。他又稱，由於費卓爾數周前已決定明年卸任，館方早已展開尋找新館長工作，未來會有臨時安排，確保大英博物館擁有必要領導度過此動盪時期。他最後強調，館方將解決錯誤，肩負世代相傳使命。截至目前為止，大英博物館仍未公布失蹤藏品確實數字，據報接近2,000件左右。歐思邦昨天受訪時稱，館方已尋回部分失蹤藏品，古文件界成員能夠協助找出失蹤文物位置，有信心部分誠實擁有者當發現藏品為館方物品時會交還它們。本報綜合報道