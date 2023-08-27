特朗普疑犯大頭照 拜登調侃指英俊

美國前總統特朗普周四到喬治亞州富爾頓縣監獄自首，拍下疑犯大頭照。正在內華達州塔霍湖度假的總統拜登上周五向記者表示，在電視見到特朗普的大頭照片，讚他是「靚仔」。特朗普陣營推出多款印有特朗普疑犯大頭照的商品，籌集競選資金。商品包括印有大頭照和「NEVER SURRENDER！」（永不投降！）字句的衣服，一件盛惠34美元（約265.2港元），同款咖啡杯售價為25美元（約195港元）。

特朗普到監獄自首時打了指紋和拍大頭照，警方後來公開他的相片，是首次有美國前總統的疑犯大頭照曝光。

拜登指共和黨辯論空洞 拜登被問及事件時讚特朗普英俊，之後又提到日前舉行的共和黨總統初選參選人辯論，批評他們沒有討論任何實質議題，沒有交代如何處理經濟、保持就業增長、教育問題等。特朗普因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉喬州結果而被富爾頓縣起訴，他向美媒指檢方堅持要他影疑犯大頭照，他亦同意了，這是他首次拍攝疑犯大頭照。

共和黨上周三舉行首場總統初選參選人辯論，特朗普沒出席。最新民調顯示，特朗普支持度大幅拋離排名第二的佛州州長德桑蒂斯近40個百分點。儘管特朗普日前因涉嫌干預喬治亞州選舉結果而再被起訴，他的支持度不跌反升。

特朗普黨內支持度高企 傳媒及民調機構上周三至上周五，在網上收集1,004名美國成年人意見，其中347人是共和黨人。特朗普最新支持度為52%，略高於本月初的47%，德桑蒂斯支持度則只有13%，排在特朗普之後，6%人支持前副總統彭斯。假設特朗普和現任總統拜登再次在2024年總統選舉對壘，特朗普的支持度為38%，拜登則32%。受訪共和黨人中約59%稱關注共和黨總統初選辯論，其中19%有觀看直播。對於辯論內容，約一半受訪共和黨人傾向支持德桑蒂斯，近40%則支持商人拉馬斯瓦米或前美國駐聯合國大使黑莉。本報綜合報道

特朗普陣營推出印有特朗普大頭照的商品，籌集競選資金。 咖啡杯印有特朗普大頭照。 德桑蒂斯