烏無人機襲克里米亞 揭中國製

【本報綜合報道】烏軍上周四深夜至上周五凌晨出動42架無人機襲擊克里米亞半島，是近月針對克里米亞最大規模的無人機襲擊，俄軍宣稱成功擊落並以電子干擾迫降全部無人機。軍事博主分析無人機殘骸照片，認為型號是中國製雲輪5 Pro（Mugin5 Pro）無人機，經過烏克蘭改裝。

俄羅斯國防部通報，防空部隊在克里米亞上空擊落其中9架無人機，並使用電子戰設備壓制其餘33架，它們未到達襲擊目標便墜毀。克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫稱，多架無人機在黑海上空被擊落，未對民用設施造成任何損害，有媒體則拍攝到無人機飛越辛菲羅波爾上空。與此同時，俄軍指在與莫斯科州接壤的卡盧加州上空發現並擊落一枚經烏軍改裝的S200防空導彈，距離莫斯科市不足200公里，州長沙普沙稱無人傷亡。俄國防部昨日通報，當天凌晨3時再在莫斯科州伊斯特拉市上空，擊落一架烏克蘭無人機。