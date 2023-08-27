瓦格納僱傭兵 紛離白羅斯返俄

【本報綜合報道】烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科上周四表示，白羅斯境內的瓦格納僱傭兵數目正逐步減少，大部分人返回俄羅斯。

託詞往俄度假 一去不返 德姆琴科指出，即使在瓦格納集團領袖普里高津上周三墜機死亡前，在白羅斯的僱傭兵人數已錄得下降，但跌幅不明顯。自普里高津死後，僱傭兵繼續減少，留在白羅斯的人受到區別對待。離開的僱傭兵託詞往俄羅斯度假，大部分人事後沒有返回白羅斯。德姆琴科強調，接壤白羅斯邊境局勢處於控制之中，沒有發現對方一側有異常動作。英國國防部分析指，普里高津之死將對僱傭兵內部造成嚴重不穩。

美國國防部發言人賴德稱，瓦格納僱傭兵曾是烏克蘭戰場上最有效的俄羅斯作戰部隊。但自從兩個月前發生兵變後，僱傭兵實際上撤出整個戰場，他們的戰鬥力已減弱，不再是烏克蘭衝突的重要因素。有拉脫維亞傳媒指，部分僱傭兵猜測俄羅斯國防部長紹伊古打算接手瓦格納集團，惟他們認為無人可取代普里高津及另一名領袖烏特金的地位。