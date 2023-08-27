美軍頭料烏快將獲F16

【本報綜合報道】美國參謀長聯席會議主席米利上周四表示，烏克蘭可能很快獲得F16戰機。他認為烏克蘭反攻雖進展緩慢，但取得部分成功，現時認定反攻失敗是言之尚早。他再次警告，烏克蘭難以在短期內取得徹底軍事勝利，呼籲以政治方案結束戰爭。

米利在約旦首都安曼接受電視台專訪，指F16訓練計劃已就緒，烏克蘭不久將來或接收戰機。他指出，烏軍反攻除了面臨俄軍增援部隊外，還有俄軍花數個月時間準備的雷區、反坦克壕及坦克障礙物龍牙。米利相信烏軍仍擁有相當多戰鬥力，目前為止取得部分成功，進攻速度慢於策劃者預期。他透露，烏軍在歐洲多地接受密集訓練，包括指揮控制進攻編隊、合成兵種機動及突破複雜障礙，以提升戰鬥力。

陸軍戰術導彈 美仍考慮提供 米利續稱，各種原因導致烏克蘭未能獲得有爭議的陸軍戰術導彈系統，但美國總統拜登仍考慮提供，現時未有最終決定。他重提數月前的判斷，強調戰爭過程將是血腥、漫長及緩慢，以軍事手段驅逐20至30萬俄軍的想法是非常困難及充滿挑戰。米利提出透過談判解決問題，不排除會發生。

米利