墜機現場 俄方檢黑盒10屍 僱傭兵頭魂斷 普京曾籲小心暗算

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津等高層上周三意外墜機身亡，事件充滿謎團。偵查委員會上周五證實，已在現場尋回俗稱黑盒的飛行紀錄儀和10具遺體。與俄羅斯總統普京關係友好的白羅斯總統盧卡申科透露，普京曾當面提醒普里高津，指或有人計劃暗殺他。

DNA測試確定受害人身份 偵查委員會發言人佩特倫科表示，在特維爾州墜機現場發現的遺體數量與乘客及機組人員名單相符，名單包括普里高津。調查人員正展開DNA測試，以確定所有受害人身份。調查人員仍在現場搜索，收集所有證據及資料，以詳細查明空難情況，並指仍在考慮所有可能成因。

白羅斯總統拒給安全保障 曾調停瓦格納危機的盧卡申科否認普里高津曾尋求安全保證，但承認曾警告對方可能有殺身之禍。盧卡申科表示，從來沒有與普里高津討論安全保證，並指不負責對方的個人安全。盧卡申科憶述，曾在兩個不同場合警告普里高津，其中一次是瓦格納未遂武裝叛亂期間，當時直接指他在拿自己及身邊人的性命冒險。在瓦格納進軍莫斯科期間，盧卡申科與普里高津的談判談及兩件事，分別是終止對瓦格納成員的刑事指控，瓦格納部隊轉往白羅斯後會獲得安全保證。盧卡申科當時承諾會與普京商討，最終促成協議。

盧卡申科又指，許多人把普里高津之死歸咎於普京，但他確信普京與事件無關。他指雖然不知道誰在幕後主使，並強調不是替普京開脫；但普京是一個謹慎、非常冷靜甚至有時候慢條斯理的人，無法想像對方會以粗暴及不專業手段蓄意破壞飛機造成空難。此外，盧卡申科指瓦格納組織將繼續留在白羅斯。

俄軍事承包商須宣誓效忠 普京上周五簽署法令，要求任何代表軍方或支持烏克蘭特別軍事行動的人士須正式宣誓效忠俄羅斯。法令表明，誓言是保衞俄羅斯奠定精神和道德基礎的一步，宣誓者承諾嚴格遵守指揮官及高級領導人的命令。有分析認為，普京要求瓦格納及其他私人軍事承包商強制宣誓，是一個明確舉措，目的是把它們置於更嚴格的國家控制之下。本報綜合報道