掛號名醫不果 護士倡求助黃牛黨

【本報綜合報道】吉林省居民申先生近日因身體不適，利用吉林大學第一醫院掛號系統，預約著名甲狀腺外科醫生，卻連續兩周無法成功掛號。他上周二求助醫院護士，對方竟給他介紹了一名非法中介人（黃牛黨）。

省衞健委調查 後來申先生聯絡黃牛，並在原來的掛號費上多付200元（人民幣‧下同，約218港元），就成功預約到指定醫生，吉林省衞健委正調查事件。

申先生表示，收到護士提供的黃牛電話號碼後，當日又到醫院周邊的藥房、小商店等查詢黃牛的事情，商家同樣給他提供黃牛的手機號碼。他之後用了5個不同的身份證號，找5個黃牛分別掛號，每一單加價200元（約218港元）至300元（約328港元）不等，結果當日不同黃牛均成功替他預約於不同時段看同一名醫生。申先生問黃牛如何能成功掛號，對方稱是找「領導」。

吉林大學第一醫院微信官方小程式顯示，掛號可預約2至7天內的醫生。申先生所看的王醫生是著名專家，掛號費為81元（約88港元）。

根據微信小程式，除王醫生顯示預約已滿外，其餘兩名著名專家，以及高級專家等醫生均顯示仍接受預約。有三甲醫院醫生表示，應診時遇過加了號而自己不知道的情況。