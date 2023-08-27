攔路收自駕遊費用 防火員停職

【本報綜合報道】內地一名旅遊博主上周三表示，早前在四川阿壩州理縣自駕遊時，在森林防火點被攔路收費500元人民幣（約545港元）。事後林護局向他發函致歉，稱攔路收費人員為森林防火檢查站值守職員，已將其停職並給予行政記過處分，同時責令將收取的款項退還。

索545元 當局致歉

旅遊博主陳先生表示，本月13日從阿壩州米亞羅景區自駕到孟屯河，在出孟屯河森林防火點時，有職員右手五指合攏，示意收費。陳先生問是甚麼費用，對方沒回應，僅稱「要不（給）就返回」。由於當時天色已晚，他最後向對方付款，到周三他把當日事發經過的影片放上網。當晚有一名自稱是當時收費的人聯絡他，並向他道歉，希望他撤回影片，又發了3個紅包。不過陳先生沒收對方的紅包，而是希望有關部門嚴肅處理。