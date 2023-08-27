湖南富翁與子爭拗分產 被送精神病院自縊亡

湖南省張家界市62歲千萬富翁羅文忠今年5月因財產糾紛，一怒之下把家中物品砸爛，其後被兒子送進精神病院，期間他多次聲稱自己無患精神病，但無人理會。他先後轉送不同精神病院，最終上周三在長沙市一家病院廁所內自縊身亡。死訊傳出後，羅文忠的姊妹趕往殯儀館，了解哥哥自殺原因，強調會通過法律途徑調查真相。

確診腦瘤 召家人商議 羅文忠早年創業累積了數千萬資產，去年10月確診患上神經腦膠質瘤，接受大腦左側額葉佔位切除手術。今年5月，他召集兒子夫婦、女兒夫婦開家庭會議，討論財產分配和養老問題，最後不歡而散。羅文忠要求子女償還部分借款卻遇上抵制，他翌日發現轉到兒子名下的住處更換門鎖，一怒之下持金屬長棍打爛兒子的財物。兒子於是報警，把父親送進精神病院。

生前控訴院方強行用藥 羅文忠於6月初轉到長沙市的湖南省第二人民醫院留醫，他在上月19日把手寫申訴書交給來探望的妹妹，聲稱自己沒有精神病，並控訴醫院偏聽偏信、強行用藥及控制他的自由等。羅文忠的妹妹羅文任表示，除了兄長的兒子和女兒之外，整個家族的人都認為哥哥的精神是正常，質疑姪兒利用直系親屬的身份，鑽了醫院系統對精神病人的收治漏洞，讓醫院禁錮兄長，導致他「被精神病」。

羅文忠於上月26日達到出院條件，但兒子沒有露面，至本月14日終於接走，隨即送往長沙一家醫院。羅文忠的兒子上周日發布抖音，指父親是否精神病人、是否具有民事行為能力，已訴諸司法鑑定。羅文忠自縊身亡後，警方已排除他殺，並指驗屍須由直系親屬提出，但家屬對死因無異議。羅文忠居住地的社區書記指出，羅文忠送院前居委會已調解4次，但公說公有理，婆說婆有理。湖南省衞健委回應指，公立醫院對精神病人收治流程有規定，不會隨意收治，將與院方核實了解事件。本報綜合報道