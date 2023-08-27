鐵銹自來水近3年 上海小區盼調查

【本報綜合報道】上海市青浦區某小區居民近日再次投訴，每天早晚用水量較少的時候，自來水呈發黃的鐵銹色，情況已持續3年。自來水公司曾派員到場更換水管，但水質仍然泛黃，問題未得到改善。目前物業管理、開發商和自來水公司均關注事件原因，居民希望有關部門介入調查，盡快解決問題。

內媒上周五報道，該小區有居民表示，剛開始入住單位並未發現相關問題，但最近3年開始，水管流出的自來水經常出現偏紅顏色及有鐵銹痕迹。另有居民表示，最近情況愈來愈嚴重，平日多飲用礦泉水，但洗菜仍用鐵銹水，「對吃進去的水質安全很擔憂。」

懷疑水管材料出問題 小區物業公司負責人表示，此前多次聯繫青浦自來水公司，對方曾採取末端放水、安裝排污閥等措施，但改善一段時間後仍會再次出現問題。多次排查後，物業懷疑是水管材料問題。開發商亦表示，如果找到沒有按圖施工的證據，他們會找施工方來更換零件；但若因水管是自然損壞，將由物業和居民決定是否更換、維修，資金最終由維修基金解決。