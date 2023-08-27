上海公寓供過於求 出租率連跌4個月

【本報綜合報道】內媒上周五報道，一線城市慣例在7月開始迎來租房旺季，但今年情況有變。以上海的房租為例，今年較往年下跌1.81%，成為一線城市中環比下降最快。鄰近上海的無錫和南京卻出現租金上漲，可能是常住人口轉移，加上人們觀念轉變，令一線城市不再成為民眾眼中的「香餑餑」。

報道指，不少上海房東開始願意放下身段，不再要求租客簽一年租約，現在也逐漸開始接受兩個月的短租。即便如此，上海的公寓出租率從今年一月起連續4個月出現下跌。分析指，由於二手房市場下跌，不少計劃賣房的房主開始租房來平衡收入，加上市場湧現大量新房樓盤，供大於需造成房子貶值。

外來人口減 上海最明顯 資料顯示，北京、上海、深圳和廣州4大一線城市外來常住人口今年不斷減少，上海情況最為明顯，倘若除去本地戶口的增幅，上海外來常住人口減少25.73萬人。此外，根據2022年發布的《年輕人選擇城市新需求洞察報告》，顯示民眾最重視生活性價比，其次是居住便利度，然而作為一線城市最具優勢的「工作機會」僅排在第3。