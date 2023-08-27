波音擬向華交付737 MAX客機

美媒稱波音擬向華交付737 MAX客機。

【本報綜合報道】美國波音737 MAX系列客機於2019年接連發生空難後一度全球停飛，客機其後陸續復飛，但中美關係持續緊張，北京到今年1月才讓737 MAX復飛。美媒昨引述消息指，波音準備向中國交付737 MAX客機，將是自2019年以來波音首次向中國交付此機種。

2019年以來首次 時間未定 知情人士指，中國南方航空準備從波音接收737 MAX，最初的交付預計在幾周內進行。波音本月已把兩架原先為中國的航空公司建造的737 MAX單通道飛機移出倉庫，準備交付。惟飛機本周發現有製造缺陷，波音正在修復，同時將取決於客戶的準備情況，仍在敲定確切交付時間。

波音沒有回應報道內容，僅指繼續支持中國客戶，準備在時機到來時向客戶交付。此前，有消息人士指美國商務部長雷蒙多今起訪華，或有助推進波音向中國交付737 MAX客機，但不會與她的訪華行程同步進行。知情人士同時警告，中美外交障礙仍可能導致交付737 MAX無疾而終。