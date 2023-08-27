美商務部長訪華 料難取突破成果

料提出雙方可合作的領域

有專家分析，美國國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里此前已訪華，雷蒙多此行的基本形式和內容不會有太大變化，商務是中美關係最複雜、最密切、最受關注的領域，拜登政府是受到美國科技巨頭壓力，作出姿態「管控分歧」，試圖讓中方在採取反制措施時有所顧慮。雷蒙多訪華取得具體成果和實質突破的可能性確實不大，預計她會提出雙方可能的合作領域，也會繼續表達對中國的不滿。