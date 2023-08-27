美商務部長訪華 料難取突破成果
【本報綜合報道】應中國商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多於今日至周三訪問北京及上海，是6月以來第4名訪華的美國高官。
料提出雙方可合作的領域
有專家分析，美國國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里此前已訪華，雷蒙多此行的基本形式和內容不會有太大變化，商務是中美關係最複雜、最密切、最受關注的領域，拜登政府是受到美國科技巨頭壓力，作出姿態「管控分歧」，試圖讓中方在採取反制措施時有所顧慮。雷蒙多訪華取得具體成果和實質突破的可能性確實不大，預計她會提出雙方可能的合作領域，也會繼續表達對中國的不滿。
中美宣布雷蒙多訪華消息前，美國商務部宣布把33個實體從未經驗證的名單中刪除，其中包括27家中國企業和機構，相關企業涉及鋰電池、晶片、新能源等多個領域。
中國社會科學院美國研究所助理研究員楊水清上周五分析稱，美方主動把部分企業剔出「黑名單」，是為了展現誠意，希望中美在出口管制等方面，有一些配合與合作。有輿論則認為，美方誠意不足。
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