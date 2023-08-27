體壇續反貪 冬運中心主任受查

倪會忠

前女籃主教練 李亞光開除黨籍 體壇反貪方興未艾，國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠涉嫌嚴重違紀違法受查。此外，曾任中國籃協副主席、中國女籃主教練的李亞光，因涉嫌貪污受賄被開除黨籍。

國家體育總局昨日通報，倪會忠正接受中紀委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查。國家體育總局網站顯示，倪會忠上月31日仍以國家體育總局冬季運動管理中心主任的身份，參與會見日本長野縣知事阿部守一。

倪會忠曾傳接掌足協 此前曾有傳聞指，倪會忠或接替涉嚴重違紀違法免職受查的杜兆才，擔任中國足協黨委書記職務。54歲的倪會忠曾擔任國家體育總局人力資源開發中心副主任、主任，中國奧委會副秘書長，國家體育總局辦公廳主任等職務。

重慶市紀委監委上周五通報，市體育局前巡視員李亞光長期公車私用；未經批准因私出國；退休後違規接受企業聘任獲取報酬；插手決定下屬單位重大事項；「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。市紀委常委決定開除李亞光黨籍，取消退休待遇，收繳違紀違法所得，把其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移交。

資料顯示，出生於1958年的李亞光是江蘇鎮江人，曾是一名籃球運動員，於1981年入選中國男籃，多次參加亞洲及世界性的重大比賽。他退役後擔任教練，於1992年西班牙巴塞隆拿奧運會以主教練身份率領中國女籃奪得亞軍。李亞光另曾擔任四川體委副主任、重慶市體育局常務副局長等職務，於2018年退休。至今年2月，李亞光因涉嫌嚴重違紀違法受查。本報綜合報道

李亞光 國家體育總局位於北京。