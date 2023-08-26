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鵜鶘飛出動物園尋回
英國蘭開夏郡黑池一隻鵜鶘月初被一群海鷗驚嚇從動物園逃脫，試圖飛到園內紅鸛的鳥屋頂部時遇強風吹走。事隔3周後，動物園職員周四在離動物園約48公里外的水域發現鵜鶘，把牠帶回園內。牠目前正接受隔離，很快便會回歸鵜鶘群中。
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