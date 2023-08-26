兩岸國際

鵜鶘飛出動物園尋回
英國蘭開夏郡黑池一隻鵜鶘月初被一群海鷗驚嚇從動物園逃脫，試圖飛到園內紅鸛的鳥屋頂部時遇強風吹走。事隔3周後，動物園職員周四在離動物園約48公里外的水域發現鵜鶘，把牠帶回園內。牠目前正接受隔離，很快便會回歸鵜鶘群中。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc