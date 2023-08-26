小熊維尼插畫家 初版故事手繪圖拍賣

【本報綜合報道】《小熊維尼》是家喻戶曉的故事，首本故事書1926年出版後風靡至今。英國多米尼克冬季拍賣行將於下月27日拍賣一幅與《小熊維尼》初版故事書插圖相同的手繪圖，成交價料2萬至3萬英鎊（約19.7萬至29.6萬港元）。

成交價料近30萬 畫作長約9厘米，高約16.5厘米，描繪了小熊維尼和好友小豬的背影，右下角寫有《小熊維尼》插畫家謝潑德（Ernest Howard Shepard）的簽名及創作年份。拍賣行高級拍賣師兼估價師奧伯里（Chris Albury）周四表示，畫作由連鎖書店東主福伊爾（Christopher Foyle）遺孀凱瑟琳（Catherine）於家中地窖抽屜發現，它當時裝在一個破舊的畫框中，表明它早已被人遺忘。

奧伯里指畫作頗具收藏價值，推測是謝潑德在一場文學午餐會上創作且精心繪製，在墨水下方可見到鉛筆草稿痕迹。他形容畫作令人感到心酸，捕捉了小熊維尼和小豬變回普通玩具前一刻。

謝潑德