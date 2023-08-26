9旬未婚翁黃昏戀 娶相識64年美眷

美媒近日報道，新澤西州博根縣帕拉木斯一名從未結婚的九旬老翁在黃昏暮年終於得償所願，決定10月15日與相識於64年前一場婚禮的女子喜結連理。

年屆93歲的波滕扎諾（Joseph Potenzano）1959年在姊姊的婚禮上擔任伴郎，期間認識伴娘、現年83歲的埃爾金德（Mary Elkind）。兩人事後曾約會數次，但最終無疾而終。波滕扎諾此後曾與其他女子約會過，卻一直未結婚，坦言並未刻意保持單身，只是每次都因時機不成熟而錯過不少姻緣；而埃爾金德則於1962年與另一名男子結婚，至9年前丈夫去世才恢復單身。

女兒稱母如回青春期 波滕扎諾稱朋友已所剩無幾，更不願意孤獨終老，去年開始與埃爾金德約會且感情進展飛快，他曾兩度提出結婚的想法，對方從最初的猶豫不決到現在終於答應。埃爾金德指她一直很關心波滕扎諾，亦曾幻想過若當初嫁給對方會如何，其女兒亦形容母親彷彿回到青春期般熱烈，更為她感到高興。波滕扎諾和埃爾金德決定舉辦婚禮後，將前往麻省科德角度蜜月。本報綜合報道