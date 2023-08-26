日本海防149億預算 擬建4巡邏船

【本報綜合報道】日本海上保安廳周四公布2024年度預算申請，總額達到2,759億日圓（約149億港元），創下歷來新高；其中39.4億日圓（約2.1億港元）建造4艘大型巡邏船，加強釣魚島周邊海域警備力量。

除了製造巡邏船，預算亦申請動用15.9億日圓（約8,586萬港元），把大型無人機海上守衞者運用據點，從青森縣海上自衞隊八戶航空基地轉移，不過目的地未定。

「國民保護計劃」規定，當發生武力攻擊事態而民間運輸能力不足時，海上保安廳可以利用巡邏船等運送居民或緊急物資，所以首度研究各巡邏船可以容納居民人數，以及船艙改造等方法，同時展開居民身份確認方法及乘船程序討論，上述預算申請達到6,000萬日圓（約324萬港元）。

另外，日本傳媒周四引述消息人士指，日本政府新的橫跨省廳框架出爐，將用於民生的尖端技術研究運用在防衞技術開發，以加強綜合性防衞力，計劃從下年度開始實施。

日本推動民用技術用於防衞 共同社報道，鑑於防衞省的需求，新框架將高端人工智能（AI）及機械的無人、自主化等領域列為重要技術課題，如果與各省廳及國立研究開發法人開展的研究相符合，則通過預算來給予優待並支援。當局又計劃未來與民間研究機構合作，民生技術轉用於軍事的方式或面臨考驗。

去年底敲定的《國家安全保障戰略》寫明將推進研究開發，作為有助於加強綜合性防衞體制的舉措，列明為防衞相關經費之一。

正在開展相關研究的省廳等將得到綜合科學技術與創新會議秘書處協助，與防衞省協商；一旦獲認定有支援的價值，便能獲得預算爭取用於防衞省研發。