中印領導人會面 調解邊境問題

【本報綜合報道】中國和印度外交人員周四證實，兩國領導人周三在南非舉行的金磚峰會曾經會晤，討論中印邊境問題。

印度外交部次長克瓦特拉表示，印度總理莫迪與中國國家主席習近平會談時，強調印方對印中實控線邊境未解問題的關切，雙方同意指示有關官員更努力迅速解除對峙並讓局勢降溫；莫迪也「強調邊境區域的和平寧靜，以及遵守、尊重實際控制線，對於印中關係正常化而言不可或缺」。這是莫迪第一次直接向習近平提出此事。

巴西總統倡金磚與G7共議 中國外交部證實，習近平周三在南非出席金磚峰會期間應約與莫迪交談，雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換意見。習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展；雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

另一方面，金磚峰會周四閉幕，巴西總統盧拉同日表示，金磚集團不應該被視為反西方立場，並為中國、伊朗、俄羅斯的參與辯護，指不能夠否認上述國家及將加入國家的地緣政治重要性，更沒人能夠否定中國的全球重要性。他又提議金磚集團與七大工業國集團（G7）舉行會議，將是重要的一步。