朝嚴斥美日韓峰會 圖圍堵中俄

【本報綜合報道】美日韓三國峰會上周五在美國馬里蘭州大衞營舉行，聚焦中國及印太議題。北韓高官周四通過官媒朝中社發表談話，首次就大衞營峰會公開表明立場，定性峰會結果為構成「亞洲版北約」、「反俄羅斯、反中國包圍圈」的計謀。

反駁與俄軍火交易說法 北韓國防相強純男重點提及大衞營峰會闡明對烏克蘭援助合作一事，並稱美國再次暴露出其欲構築一個反中俄包圍圈的詭計。他認為，美國拜登政府拉攏日本、南韓鼓吹對烏軍援的氛圍，以此挽回其政治失敗，又稱日韓兩國可能立即答應美方要求。他反駁朝俄兩國軍火交易的說法，強調是主權國家在國防安全領域的常規合作；又批評美方拿台灣問題干涉中國內政，為了阻止中國戰略崛起。

北韓駐華大使李龍男同日通過朝中社表示，美國的反華策動把台灣海峽軍事政治局勢推向一觸即發的邊緣，守護該地區的和平與安全應由中國而非外部勢力負責。他又指，中國在台灣海峽進行軍演是正當的自衞軍事行動，朝方堅決支持中方根據一個中國原則，採取措施實現兩岸統一。南韓傳媒指，朝方表態凸顯與中俄的團結。